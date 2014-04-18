بوتفليقة يفوز بولاية رابعة بنسبة 81%

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس أظهرت فوز الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة, وقال بلعيز في مؤتمر صحافي إن بوتفليقة نال نسبة 81% من الأصوات ونال أصوات 8 ملايين و332 الف و598 شخصاً. فيما حصل أبرز منافسيه وهو علي بن فليس على 12.18% من الأصوات.

ولفت إلى أن النتائج المعلنة هي نتائج أولية وليست نهائية، مشيراً إلى أن عدد المصوتين في 48 ولاية بلغ أكثر من 11 مليون ناخب.

وأشار وزير الداخلية الجزائري إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 51.7 %، وذكر أن النتائج النهائية للانتخابات يعلنها المجلس الدستوري.

وكانت مكاتب الاقتراع في الجزائر فتحت أبوابها الخميس أمام نحو 23 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيقود البلاد خلال للسنوات الـ5 المقبلة.

وقاطعت أحزاب معارضة الاقتراع ونددت بالانتخابات التي جرت ووصفتها بأنها مزورة. وقال علي بنفليس أبرز منافسي بوتفليقة في تصريح للجزيرة إن كل نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية مزورة.

وخاض غمار هذا الاستحقاق الرئاسي الخامس في تاريخ التعددية الحزبية في الجزائر، 6 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة و علي بن فليس و اليسارية لويزة حنون وعبد العزيز بلعيد، وموسى تواتي و علي فوزي رباعين.