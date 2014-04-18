الأمم المتحدة تحث ميانمار على التدخل لوقف العنف في راخين

حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حكومة ميانمار على التدخل في ولاية راخين لوقف العنف بين البوذيين والمسلمين الروهينغيا وضمان تسليم المساعدات الإنسانية.

جاءت تعليقات السفيرة سامانتا باور بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا أطلع خلالها فيجاي نامبيار المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن ميانمار المجلس على تطورات الأزمة في البلد الذي كان يعرف في السابق باسم بورما.

وأدى الصراع الطائفي في ميانمار منذ يونيو/ حزيران 2012 إلى مقتل 237 شخصا على الأقل وفرار 140 ألف شخص من ديارهم معظمهم من مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين إحدى أفقر المناطق في ميانمار والتي يقيم فيها نحو مليون من الروهينغيا.

وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن العنف يشكل تهديدا خطيرا للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المهمة في ميانمار، بينما تحاول البلاد التخلص من الحكم العسكري الذي استمر نصف قرن.

وقالت باور في بيان "نواصل دعم الإصلاحات في بورما لكننا نشعر بقلق شديد من أنه بدون تدخل فعال للحكومة فإن العنف في راخين قد يتدهور وستزهق أرواح ولن يكون بالإمكان أن يستمر الوجود الإنساني الذي تشتد الحاجة إليه". وأضافت باور "شعب بورما لديه الفرصة لاختيار مستقبل من الديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع ورفض الخداع والخوف والانقسام ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لتفادي المزيد من العنف ولمنع انتكاسات في مسيرة الديمقراطية والازدهار".

واضطرت وكالات للإغاثة إلى وقف عملياتها في ولاية راخين الشهر الماضي عندما دمر مئات من البوذيين منازل لعمالها ومكاتب ومخازن وأيضا قوارب تستخدم لنقل الإمدادات.

وقال بيتر ويلسون نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بعد جلسة مجلس الأمن "جرى التعبير عن قدر كبير من القلق حول الطاولة بشأن الوضع في راخين وأيضا بخصوص المفاوضات بشأن الدستور وكانت هناك أيضا بعض الإشادة بالخطوات التي اتخذت في عملية السلام" ودعا إلى نهاية للعنف في ولاية راخين وعودة عمال الإغاثة.

ويرأس رئيس ميانمار ثين سين حكومة شبه مدنية عينت في 2011 بعد تنحي العسكريين، وبمقتضى الإصلاحات سمح لزعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي التي قضت 15 عاما قيد الإقامة الجبرية بالعودة إلى الساحة السياسية وقامت بعدد من الزيارات إلى الخارج.