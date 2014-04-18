البث الحي
منوعات

أمريكا تهدد روسيا بمزيد من العقوبات

18/4/2014

حذر البيت الأبيض روسيا الجمعة من أن موسكو قد تواجه عقوبات أشد إذا لم تلتزم باتفاق دولي جديد بشأن أوكرانيا أو إذا تحركت لإرسال قواتها إلي شرق أوكرانيا.

وقالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس للصحفيين "قد يشمل هذا الثمن والعقوبات استهداف كل القطاعات المهمة للاقتصاد الروسي."

وأضافت أن واشنطن تراقب عن كثب ما إذا كانت روسيا تفي بالتزاماتها باستخدام نفوذها لحمل الانفصاليين المؤيدين لموسكو في شرق أوكرانيا علي إلقاء السلاح والرحيل عن المباني الحكومية التي احتلوها.

وقال الانفصاليون الجمعة إنهم ليسوا ملزمين بالاتفاق الذى أبرم بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في جنيف أمس الخميس.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)