أمريكا تهدد روسيا بمزيد من العقوبات

حذر البيت الأبيض روسيا الجمعة من أن موسكو قد تواجه عقوبات أشد إذا لم تلتزم باتفاق دولي جديد بشأن أوكرانيا أو إذا تحركت لإرسال قواتها إلي شرق أوكرانيا.

وقالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس للصحفيين "قد يشمل هذا الثمن والعقوبات استهداف كل القطاعات المهمة للاقتصاد الروسي."

وأضافت أن واشنطن تراقب عن كثب ما إذا كانت روسيا تفي بالتزاماتها باستخدام نفوذها لحمل الانفصاليين المؤيدين لموسكو في شرق أوكرانيا علي إلقاء السلاح والرحيل عن المباني الحكومية التي احتلوها.

وقال الانفصاليون الجمعة إنهم ليسوا ملزمين بالاتفاق الذى أبرم بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في جنيف أمس الخميس.