مهرجان كان يجمع بين نجوم هوليوود والسينما العالمية

أفلام روسية وتركية وكندية وفرنسية تتنافس على السفعة الذهبية

يجمع مهرجان كان السينمائي في دورته السابعة والستين التي تقام الشهر المقبل بين كبار نجوم هوليوود والسينما العالمية إذ أعلن مدير المهرجان أن أحد الأفلام التي ستعرض ضمن المسابقة فيلم "ذا هومزمان" من إخراج الممثل الأمريكي تومي لي جونز.

وقال تيري فريمو مدير المهرجان الذي يعقد في مدينة كان الساحلية الفرنسية خلال مؤتمر صحفي إن 18 فيلما من روسيا وتركيا وكندا واليابان وفرنسا وغيرها تتنافس على السفعة الذهبية هذا العام بينها أفلام أخرجتها نساء.

ومن بين الأفلام التي ستعرض ضمن المنافسة الفيلمان الكنديان "مابس تو ذا ستارز" و "ذا كابتيف" بالإضافة للفيلمين البريطانيين "جيميز هول" و "مستر ترنر".

كما ستعرض أيضا أفلام "ليفياثان" والفيلم التركي "كيس ايوكوسو" أو "بيات شتوي" وفيلم "تمبكتو".

وسيفتتح المهرجان الذي تستمر أنشطته من 14 وحتى 25 مايو بفيلم "جريس أوف موناكو" الذي سيعرض خارج إطار المسابقة الرسمية وتقوم ببطولته نيكول كيدمان وأخرجه الفرنسي أوليفييه داهان.

ووقع الاختيار على 49 فيلما طويلا لتعرض في المهرجان من بين 1800 فيلم تقدمت للمشاركة في المهرجان المرموق والأفلام المشاركة من 28 دولة و15 منها من إخراج نساء.