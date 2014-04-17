مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على قوات أوكرانية

قال وزير الداخلية الأوكراني الخميس إن انفصاليين هاجموا قاعدة لقوات الحرس الوطني الأوكرانية في مدينة بشرق البلاد الليلة الماضية وقتل ثلاثة منهم في اشتباك اندلع عقب ذلك.

وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسن أفاكوف إن مجموعة مسلحة تضم 300 شخص هاجموا القاعدة في بلدة ماريوبول المطلة على بحر أزوف بالبنادق والقنابل الحارقة، وأضاف أن أفراد الحرس الوطني أطلقوا طلقات تحذيرية في البداية قبل أن يطلقوا النيران مع استمرار الهجوم، وتابع أفاكوف "وفقا لبيانات أولية فإن ثلاثة مهاجمين قتلوا وأصيب 13 بجروح واعتقل 63".

وأشار أفاكوف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين رجال الحرس الوطني لكن تجري عملية تمشيط كبيرة في المنطقة لاعتقال بقية أعضاء المجموعة المسلحة وأضاف "بالنظر إلى الطبيعة العدوانية للهجوم على القاعدة فقد تم تعزيز مجموعة تابعة لوزارة الداخلية بقوات خاصة وتم إرسال طائرات هليكوبتر" وتابع الوزير أن أسلحة وأجهزة اتصالات ضبطت مع المهاجمين.

وقال بيان لوزارة الداخلية في وقت سابق إن محتجين مسلحين وصلوا إلى لقاعدة ليل الأربعاء وطالبوا قوات الحرس الوطني بدعم تمردهم على الحكومة الجديدة المدعومة من الغرب ، وكانوا قد سيطروا على ما لا يقل عن 10 مدن في شرق أوكرانيا في هجمات قالت كييف إنها تمت بتدبير من "عملاء روس".

من جانب آخر ومن خلال لقاء تلفزيوني رد فيه على أسئلة هاتفية من المواطنين قال بوتين إن محادثات الأزمة التي ستجري في جنيف "مهمة جدا" وحث الحكومة في كييف على أن تجلس وتتحدث مع المجتمعات الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا وقال إن المزاعم عن وجود قوات روسية في شرق أوكرانيا "هراء".

وأضاف أنه متأكد من أن روسيا وأوكرانيا يمكن أن تتوصلا إلى تسوية عقب ضم موسكو لمنطقة القرم وأن الجارتين بينهما عدد هائل من المصالح المشتركة. كما لأنه لم يستبعد إرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا وأنه لا يأمل ألا يحتاج لذلك وأن تفيد الدبلوماسية في حل الأزمة هناك.