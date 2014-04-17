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كيري: روسيا ستواجه عقوبات في حال زاد التوتر الأوكراني

17/4/2014
 

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه سيتم فرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم تتحرك في غضون أيام لتهدئة التوتر في أوكرانيا حيث يتهم الغرب موسكو بتأجيج اضطرابات انفصالية.

وقال كيري للصحفيين "الأيام المقبلة ستكون مهمة للغاية لتقييم الأمر إذا لم يحدث تقدم خلال تلك الأيام المقبلة ولم نشهد تحركا في الطريق الصحيح فستكون هناك عقوبات إضافية وثمن إضافي نتيجة لذلك".

من جهة أخرى قال انفصاليون مؤيدون لروسيا يحتلون مبنى تابعا للسلطات المحلية في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم الخميس إنهم لن يغادروا إلا بعد أن يغادر أنصار الحكومة الأوكرانية الجديدة مخيم اعتصامهم في الساحة الرئيسية بكييف المعروفة باسم الميدان.

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