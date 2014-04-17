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سيطرة المسلحين الانفصاليين على مناطق شرق أوكرانيا

16/4/2014

فرض مسلحون موالون لروسيا سيطرتهم على مدن سلافيانسك وكراماتور ودونيتسك شرقي أوكرانيا، ونفت موسكو أي تدخل لقواتها في المنطقة قبل محادثات رباعية غدا في جنيف بشأن الأزمة، في حين أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيعزز قواته لدى أعضائه من دول أوروبا الشرقية.

وقال المتحدث باسم المجلس البلدي لمدينة دونيتسك إن عشرات المسلحين الملثمين الموالين لروسيا سيطروا على المبنى.

وأضاف أن المسلحين الذين يرتدون زيا رسميا ومعهم بنادق ومسدسات ومدى بدؤوا في إقامة متاريس حول المبنى من دون أن يعيقوا دخول الناس وخروجهم من المبنى.

وذكرت مصادر أن المنطقة صارت تعرف باسم جمهورية دونيتسك الشعبية في انتظار إجراء استفتاء لتقرير مصيرها يوم 11 مايو/أيار، على غرار الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم والذي انتهى إلى انضمامها إلى روسيا.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن مسلحين موالين لروسيا أسروا عسكريين أوكرانيين اثنين في منطقة لوغانسك الناطقة بالروسية في شرق البلاد.

وقالت الوزارة إن الرهينتين (ضابط وجندي) اعتقلهما "متطرفون" الثلاثاء وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول، مشيرة إلى أن وحدات بالجيش الأوكراني تشارك في عملية البحث عن العسكريين.

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