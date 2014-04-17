بوتين: الثقة بين روسيا وأمريكا مفقودة من قبل أزمة أوكرانيا

بوتين: النفاق الأمريكي دفع العلاقات لأسوأ مستوى منذ الحرب الباردة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن الثقة بين روسيا وأمريكا مفقودة من قبل الأزمة الأوكرانية لكنه يريد عودة التعاون.

وأضاف في لقاء تلفزيوني أجاب خلاله على أسئلة عبر الهاتف من المشاهدين "فقدت الثقة إلى حد ما لكننا لا نعتقد أن اللوم يقع علينا".

وقال إن النفاق الأمريكي دفع العلاقات لأسوأ مستوى منذ الحرب الباردة وأضاف "الولايات المتحدة يمكنها أن تتحرك في يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وليبيا لكن لا يسمح لروسيا بالدفاع عن مصالحها".

وتختلف الدولتان بشأن عدد من القضايا منها خطط الدفاع الصاروخي الأمريكي، وتوسعة حلف شمال الأطلنطي والحرب الأهلية في سوريا.

وأوضح بوتين أن تحسين العلاقات يتطلب من الولايات المتحدة احترام مصالح الأخرين والقانون الدولي.

وأضاف "أريد التأكيد مجددا على أن روسيا مهتمة بتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة وستفعل كل ما يمكن لضمان استعادة هذه الثقة".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على بعض الروس لمعاقبة موسكو على ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وتقول إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا قامت روسيا بمزيد من التدخل لزعزعة استقرار أوكرانيا.

واتهم بوتين أيضا أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بتسجيل محادثة خاصة بينهما وتسريبها لوسائل الإعلام عندما كان رئيسا لوزراء الدنمارك.

وقال "لم أصدق عيني وأذني أي نوع من الثقة سيكون موجودا بعد هذه الوقائع" لكنه أضاف أن موسكو لا ترغب في توتر العلاقات مع أوروبا وأنه يأمل أن يكون هذا الشعور متبادلا".

وتابع بوتين قائلا: لا ننوي إفساد العلاقات بين روسيا وأوروبا ونأمل ألا يكون ذلك جزءا من خطط شركائنا الأوروبيين.