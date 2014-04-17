الحزب الحاكم في تركيا يرغب في ترشح أردوغان للرئاسة

أردوغان لم يخف طموحه في الترشح للرئاسة

قال مسؤولون كبار إن الحزب الحاكم في تركيا سيدعم بأغلبية كبيرة ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للرئاسة في أول انتخابات رئاسية مباشرة تجريها البلاد.

وحتى الأن كان يتم اختيار الرئيس عن طريق البرلمان وكان منصبه شرفيا إلى حد بعيد، لكن أردوغان قال إن الانتخابات ستمنح المنصب مزيدا من السلطات وتعهد باستخدام السلطات الكاملة للمنصب إذا انتخب.

وقال مسؤولون لوسائل إعلامية إن الغالبية من 300 نائب بحزب العدالة والتنمية الحاكم صوتوا في اقتراع سري لدعم ترشح أردوغان في الانتخابات التي ستجرى في أغسطس المقبل.

وقال مساعدون لأردوغان إن الاقتراع كان اختبارا غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة وهو الإجراء الذي قد يعني تخليه عن رئاسة الحزب لكنه وحده الذي سيتخذ القرار بشأن ترشحه.

ولم يخف أردوغان الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عشر سنوات طموحه في الترشح للرئاسة وتعززت التوقعات في هذا الشأن بفعل الأداء القوي لحزبه في الانتخابات المحلية الشهر الماضي رغم فضيحة فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء.

لكن معارضيه يخشون أن يعني صعوده الرئاسة وضع سلطات أكبر في يد رجل كان رد فعله على مزاعم الكسب غير المشروع هو نقل الأف من أفراد الشرطة والمدعين وحظر مواقع للتواصل الاجتماعي على الانترنت.

ووافق البرلمان على قانون جديد لزيادة سلطات جهاز المخابرات الوطني في تحرك اعتبره منتقدو أردوغان محاولة لترسيخ قبضته على أجهزة الدولة في ظل صراعه على السلطة.

وتمنح التغيرات التي أقرها البرلمان الذي يهيمن عليه أعضاء حزب العدالة والتنمية مزيدا من السلطات لجهاز المخابرات للقيام بعمليات التنصت والعمليات الخارجية بالإضافة لمنح عملائه الكبار مزيدا من الحصانة من الملاحقة القضائية.

ويتهم أردوغان شبكة كولن بافتعال فضيحة الفساد في إطار مخطط لتقويض سلطته، ويقول مساعدوه إن تصميمه على درء الخطر قد يعني تخليه عن طموحه للرئاسة والاستمرار في منصبه رئيسا للوزراء لولاية رابعة ولهذا المنصب سلطات أقوى في الوقت الراهن.

ونفى أنصار كولن أي دور لهم في فضيحة الفساد واتهموا أردوغان بملاحقتهم وسيتطلب هذا الاجراء تصويتا يجريه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير قواعده الداخلية لإلغاء قيد على استمرار نوابه بالبرلمان لأكثر من ثلاث ولايات وهو الأمر الذي قال أردوغان كثيرا إنه يعارضه من حيث المبدأ.