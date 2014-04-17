الجزائريون يختارون رئيسا للبلاد

بدأ الناخبون الجزائريون صباح الخميس الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين ستة مرشحين.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها لاستقبال 22 مليون ناخب عبر 48 ولاية جزائرية في خامس انتخابات تعددية تشهدها الجزائر منذ عام 1995 والتي تجرى في ظل ظروف متوترة نتيجة الغموض الذي يكتنف الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ إصابته بجلطة في المخ قبل عام.

ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين اثنان مستقلان هما عبد العزيز بوتفليقة وعلى بن فليس وأربعة ينتمون إلى أحزاب هم لويزة حنون مرشحة حزب العمال وموسى تواتى مرشح حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وعلى فوزي رباعين مرشح حزب عهد 54 وعبد العزيز بلعيد مرشح حزب جبهة المستقبل .

وحسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن الهيئة الناخبة في الجزائر تقدر بعد المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم الانتخابية ب 22.880.678 ناخبا بما فيهم أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج وتم توفير 11765 مركز اقتراع و49979 مكتبا منها 167 متنقلا.

وقد شرعت مصالح الأمن المشتركة في التنفيذ الميداني لخطة الطوارئ الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية وستستمر لحين الإعلان النهائي للنتائج حيث دفعت قيادة الجيش ووزارة الداخلية بتشكيلاتها ووحداتها الأمنية لضمان حسن سير الانتخابات وتأمين المواطن في أداء واجبه الانتخابي.

وصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مكتب الاقتراع بمدرسة البشير الإبرهيمى ببلدية الأبيار بأعالي العاصمة الجزائرية أين أدلى بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة على كرسي متحرك مرفوقا بشقيقيه وأحد أبنائهما.

ومن المقرر أن يختتم التصويت في الساعة السابعة مساء غير أنه يمكن للولاة وبترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن يتخذوا قرارات لتأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.

ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات الجمعة على أقرب تقدير إذ يعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأوفر حظا للفوز وإكمال عهدة رابعة على كرسي متحرك.

من جانبه حذر علي بن فليس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني من احتمال تزوير الانتخابات.