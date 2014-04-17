الأمم المتحدة تطلب مساعدات لأفريقيا الوسطى

قال رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن العنف الطائفي يمزق جمهورية أفريقيا الوسطى لكن الصراع لا يلقى اهتماما أو المساعدات المطلوبة لإنقاذ السكان.

وقد فر نحو 200 ألف من البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول ومن المتوقع أن ينضم إليهم هذا العام 160 ألفا آخرين، وتقول المفوضية إنها تنفق هناك أموالا تزيد ثلاثة أمثال على الوتيرة التي تجمع بها الأموال الجديدة مما يهدد مهمتها هناك.

وقال رئيس المفوضية انتونيو جوتيريس للدبلوماسيين وهو يطلق نداء بجمع 274 مليون دولار "إننا حقا في مشكلة".

وتواجه المفوضية بالإضافة إلى أفريقيا الوسطى عدة أزمات تحتاج إلى مساعدات مالية من المنظمة الدولية التي تواجه ضغوطا لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جنوب السودان والصومال واليمن بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية مثل الإعصار هايان في الفلبين وسوريا. وقال جوتيريس للدبلوماسيين "من الواضح أنه ما من سبيل لأن نتمكن من مواصلة هذا حتى نهاية العام في وقت ما سنفلس ببساطة".

وتعيش حكومة أفريقيا الوسطى منذ عام في حالة من الفوضى والتطهير العرقي بعد مواجهات مع مسلحي السيليكا المسلمين الذين أطاحت بهم في ديسمبر/ كانون الأول ميليشيات مسيحية.