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اعتقال علي بلحاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ

17/4/2014
 

اعتقلت قوات الشرطة الجزائرية علي بلحاج  الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات  الرئاسية التي تجرى اليوم الخميس .

جاء ذلك عندما كان بلحاج  يتفقد مكاتب التصويت بحي باب الوادي الشعبي  بالعاصمة الجزائر. 

وامتدت أحداث العنف التي اندلعت بمناسبة إجراء انتخابات الرئاسة في الجزائر إلى جهات عدة بمنطقة القبائل تزامنا مع إعلان وزير الداخلية لنسبة مشاركة "محترمة" في الساعتين الأوليين من بداية الاقتراع.

واندلعت أحداث شغب ببلدة حيزر في ولاية البويرة بمنطقة القبائل حيث احتج المتظاهرون على تصويت العسكريين قبل أن  يتطور الأمر إلى صدامات.

وارتفع عدد الجرحى في أعمال العنف التي شهدتها بلديتي امشدالة ورافور إلى 80 مصابا منهم 50 من رجال الأمن الذين استعانوا بثلاث مروحيات للدرك  للمساعدة في مراقبة الأوضاع.

من جهة أخرى قام عشرات الشبان بحرق مركز انتخاب ببلدة تيشي بولاية بجاية قبل أن  تتدخل الشرطة لتفريق المهاجمين باستخدام الغاز المسيل للدموع والسيطرة  على الوضع،  كما خرب آخرون مكاتب الانتخاب ببلدة ايت رزين وغلقوا الطريق  بإشعال النيران في إطارات العجلات في وقت متأخر من أمس.

ونظم معارضون تجمعا احتجاجيا بالقرب من مدينة تيزي وزو عاصمة منطقة  القبائل للتنديد بالانتخابات، فيما عرفت بعض مكاتب التصويت بالمنطقة  تأخرا في فتح أبوابها.

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