90% من اللاجئين السوريين في الأردن مدينون

أظهرت دراسة نشرتها منظمة "كير" الأربعاء أن اللاجئين السوريين في مدن وقرى الأردن يعانون أكثر من قبل للتأقلم مع تحديات السكن غير اللائق والديون الكبيرة وتكاليف المعيشة المتزايدة.

وقالت المنظمة إن تقييما أجرته لما يزيد عن 2200 لاجيء سوري، أظهر أن 90% منهم مدينون لأقاربهم ومالكي العقارات وأصحاب المحلات والجيران. وأشارت الدراسة إلى "ارتفاع في الإيجارات إلى نحو الثلث خلال السنة الماضية".

ووفق المنظمة، فإن ذلك يسبب "عدم القدرة على إعالة عائلاتهم فان هناك مستويات متزايدة من التوتر وخطر الاستغلال الجنسي للنساء، وفي الكثير من الحالات، يصبح الأولاد معيلين للأسر بغرض تلبية احتياجاتها".

وأظهرت الدراسة أن "52% فقط من أولاد اللاجئين السوريين يواظبون على الذهاب إلى المدرسة في الوقت الحالي، مقارنة مع 62% من الإناث".

وتقول المديرة الإقليمية لمنظمة "كير" في الأردن سلام كنعان إن "ثلاث سنوات من الأزمة السورية جردت عائلات اللاجئين السوريين إلى حد أصبحوا معه معدومين أكثر فأكثر". مضيفة "كلما طالت إقامتهم في البلدان المجاورة، كلما أصبحوا معرضين أكثر للخطر من النواحي المادية. فرّت عائلات من منازلها قبل شهور أو سنوات ونفدت منهم مدخراتهم".

ويستضيف الاردن أكثر من نصف مليون لاجىء سوري، وتقول المنظمة إن أكثر من 80 % منهم "لا يعيشون في المخيمات، بل في أحياء فقيرة في مناطق حضرية على أطراف المدن، وغالبا في مساكن غير لائقة وفي مستوطنات من الخيام غير المنظمة وفي ملاجئ مؤقتة". وأشارت المنظمة إلى أنه "في المجمل تتشارك أكثر من عائلة في السكن في شقق صغيرة. يتوجب على الأسر إنفاق ما يبلغ متوسطه 260 دولاراً أميركياً كل شهر على الإيجار".

ووجدت الدراسة أن "36% من العائلات المسجلة لدى المنظمة تعيلها نساء فررن دون أزواجهن، الذين إما ظلوا في سورية أو أصيبوا في معارك أو تعرضوا للقتل"، مبينة أن "النساء يرعين أطفالهن الصغار والأقارب من كبار السن لكنهن يواجهن صعوبات في جني المال". وأشارت إلى أن "تدفق اللاجئين السوريين يلقي بآثار متزايدة على المجتمعات المضيفة في الأردن، والتي تكافح ذات التحديات – تكاليف السكن والمعيشة المرتفعة، والوصول إلى الخدمات العامة التي تعاني من ازدياد الأعداد التي تحتاج الى الخدمة".

وأوضحت الدراسة ان "20% من الأسر الأردنية الأكثر احتياجا التي تمت مقابلتها ذكروا أنهم يصارعون لتلبية احتياجاتهم من الطعام". كما قدرت الأمم المتحدة كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال عامي 2013 و 2014 بنحو 5.3 بليون دولار.