ناقلات جند ترفع علم روسيا تدخل بلدة في شرق أوكرانيا

دخلت ست ناقلات جند مدرعة تحمل العلم الروسي بلدة سلافيانسك في شرق أوكرانيا الأربعاء، وجلس عدد من الرجال المسلحين يرتدون زيا عسكريا غير موحد فوق الناقلات. وتوقفت العربات أمام مجلس المدينة الذي يسيطر عليه انفصاليون منذ عدة أيام.

وحملت إحدى العربات شعار "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنتها مجموعة من الانفصاليين الأسبوع الماضي، وترى السلطات في كييف أنها خطوة أولى في طريق السعي للانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

ولم تظهر أي علامة على وجود قوات أوكرانية في المدينة على الرغم من إعلان السلطات في كييف الثلاثاء "عن توسعة عملية لمكافحة الارهاب " بدعم من الجيش لتمتد إلى سلافيانسك بعد التحرك العسكري في كراماتورسك.

من جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أوكرانيا باتت على شفا "حرب أهلية" بعد أن أرسلت كييف جنودا للتصدي للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

ووصف بوتين خلال مكالمة هاتفية أجراها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ما قامت به السلطات الأوكرانية بأنه "تصعيد حاد للأزمة ويضع البلاد على شفا حرب أهلية".

وأوضح الكرملين أن الزعيمين شددا على أهمية العمل على عقد محادثات رباعية بين كبار الدبلوماسيين من روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا الخميس لبحث سبل تسوية الأزمة. وقد اعتبر الكرملين العملية العسكرية الأوكرانية في شرق البلاد بمثابة "لجوء غير دستوري للقوة ضد متظاهرين سلميين".

من ناحيته اتهم رئيس وزراء أوكرانيا أرسيني ياتسينيوك الأربعاء روسيا "بتصدير الإرهاب" إلى أوكرانيا من خلال استخدامها لقوات مستترة لتنظيم انفصاليين مسلحين قال إنهم هاجموا القوات الأوكرانية واحتلوا مباني الدولة.

وقال ياتسينيوك خلال اجتماع لحكومته "على الحكومة الروسية إن توقف فورا جماعات الانفصال المخابراتية وتدين الإرهابيين وتطالبهم بإخلاء المباني، هذا إذا كانت روسيا الاتحادية مهتمة بإعادة الاستقرار للموقف وهو ما أشك فيه كثيرا".