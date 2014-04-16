مجلس الأمن الدولي يطلع على صور توضيحية لقتيل سوري

شاهد أعضاء في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء صوراً توضيحية التقطها في سوريا مصور سابق في الشرطة العسكرية تظهر ما قد يكون أدلة على ما يبدو للتعذيب الوحشي تشمل اقتلاع الأعين والخنق والحرمان من الأكل لفترات طويلة.

ونظمت فرنسا الاجتماع غير الرسمي لإعضاء مجلس الأمن كي تعطي فرصة لإعضائه وعددهم 15 عضواً لمشاهدة نحو 55 ألف صورة وصفها مدعون سابقون في جرائم الحرب بأنها "دليل واضح" على التعذيب الوحشى وأعمال القتل الجماعي خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة "جيرار آرو" للصحفيين بعد الجلسة المغلقة أن من الأهمية بمكان أن يرى مجلس الأمن هذه الصور المروعة فيما يعد وفده لمشروع قرار لإحالة ملف الحرب السورية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار لائحة اتهام محتملة بارتكاب جرائم حرب.

وقال آرو "خيم الصمت على المجلس بعد أن عرضنا عليهم الصور… الأعضاء تأثروا بشدة"

وعبرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "سامانثا باور" عن إحساسها بالفزع بعد حضورها الجلسة

وقالت "الصور الفظيعة للجثث التي عليها علامات للتجويع والخنق والضرب والتقرير المقدم اليوم الذي تقشعر له الأبدان يشير إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ارتكب أعمال قتل ممنهجة على نطاق واسع وبأعداد كبيرة ,"لابد من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المشينة ويجب على المجتمع الدولي أن يتحد في مواجهة هذه الأعمال الوحشية".

وأوفدت روسيا حليفة الأسد مندوباً للاجتماع قالت مصادر داخل الجلسة أنه مستشار قانوني وليس السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين وأضاف الدبلوماسي أن معظم الدول أعضاء المجلس أرسلت سفراءها

وتم نقل الصور للحركة الوطنية السورية و لمحامون من مؤسسة "كارتر روك" ومقرها لندن بالتحقق من صحة الأدلة.

ويقول محققو الأمم المتحدة أن الحكومة مسؤولة عن معظم جرائم الحرب رغم أن المعارضة ارتكبت جرائم ايضاً ولكن على نطاق أصغر.