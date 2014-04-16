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كوريا الجنوبية : فقد أكثر من 250 شخصاً في غرق سفينة ركاب

16/4/2014

قال حرس السواحل في كوريا الجنوبية الأربعاء أن أكثر من 250 شخص في عداد المفقودين عقب غرق عبارة قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد وذلك بعد ان أعلن من قبل ان عدد المفقودين لا يتعدى المئة.

وقال مسؤولو حرس السواحل أن العبارة وعلى متنها 477 شخصاً غرقت بعد أن ارسلت إشارة استغاثة وأنه تم إنقاذ 164 شخصاً كما تأكد غرق اثنين بعد أن مالت العبارة على جانبها ثم غرقت في أحوال جوية تبدو هادئة.

وكانت وزارة الأمن والإدارة العامة قد أعلنت من قبل إنقاذ 368 شخصاً وفقد نحو 100 لكنها أقرت فيما بعد بحدوث خطأ في الأرقام.

هذا و قد صرح مسؤول بخفر السواحل الكوري أن العبارة التي كانت تقل أكثر من 477 شخصاً أرسلت إشارة استغاثة أثناء إبحارها قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية وأن عملية لإنقاذ الركاب قد جرت على الفور.

وقالت تقارير إخبارية للتلفزيون الكوري أن الكثير من ركاب العبارة هم طلاب في رحلات مدرسية إلي جزيرة جيجو على بعد حوالي 100 كيلومتر قبالة الساحل. 

وكانت العبارة تقل طلاب ومعلمون في رحلة إلي جزيرة جيجو على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي شبه الجزيرة الكورية

وتبلغ سعة العبارة التي تحمل ايضا سيارات وشاحنات حوالي 900 شخص.

وأبلغ راكب على متن العبارة المحطة التلفزيونية أنه حدث صوت ارتطام مدو قبل ان تبدأ العبارة بالغرق ثم وصلت طائرة هلكيوبتر للإنقاذ إلي السفينة بعد إرسال إشارة الاستغاثة ولم يتضح على الفور سبب الصعوبات التي واجهت السفينة.

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