شرطة حماس تستخدم الليزر في تدريبات الرماية

أنشأت قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، ميدانا إلكترونيا للرماية لتقليص كلفة التدريب.

وتستخدم المنظومة الجديدة للتدريب على الرماية بنادق تُطلق شعاعا من ضوء الليزر بدلا من الذخيرة الحية.

وقال محمد دبو الطالب بأكاديمية الشرطة في غزة "أتاحت لي هذه الفرصة فرصة الليزر التدريب أكثر من مرة عليها ولأنها تقوم بتوفير الوقت والجهد والمال في نفس الوقت وتتيح الفرصة أكثر من مرة لأي طالب في التدريب عليها".

ويتدرب أفراد قوات الأمن التابعة لحماس على الرماية ببنادق أضواء الليزر قبل التدريب بالذخيرة الحية.

وتفرض إسرائيل حصارا على غزة منذ انتزعت حماس السيطرة على القطاع من حركة فتح وأغلقت مصر مئات الأنفاق التي كانت تُستخدم في تهريب كل أنواع السلع من سيناء إلى غزة.

وذكر المقدم عبد الله قرموط من وزارة الداخلية في حكومة حماس أن التدريب باستخدام أضواء الليزر يساهم في الاقتصاد في استهلاك الذخيرة الحية في ظل الحصار الإسرائيلي وإغلاق أنفاق التهريب من مصر.

وقال "أتت الفكرة في ظل الاستمرار المستمر للحصار الخانق على قطاع غزة، والنقص الحاد في الموارد التدريبية تولدت الفكرة بإنشاء موقع محاكاة إلكتروني يحاكي الواقع العملي في التدريب على مهارات استخدام السلاح وإطلاق النار بعيدا عن أنظار المحتل".

ويُقدر عدد المقاتلين في حماس بزهاء 20 ألف فرد، كما يُقدر قوام قوات الأمن التابعة لها بزهاء 20 ألف فرد آخرين.