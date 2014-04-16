سلاح الجو الأردني يدمر مركبات حاولت العبور من سوريا

قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم مجلس الوزراء الأردني اليوم إن طائرات حربية أردنية دمرت مركبات حاولت العبور من الحدود السورية مما يسلط الضوء على قلق عمَان من التسلل من أراض واقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية.

وذكر مصدر أمني أردني أن الهدف كان على ما يبدو مقاتلين معارضين سوريين في مركبات مدنية عليها أسلحة آلية كانوا يسعون للجوء للأردن هربا من القتال مع قوات حكومية في جنوب سوريا.

ونفت الوكالة العربية السورية للأنباء ضلوع مركبات للجيش السوري في الحادث، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تنشر اسمه قوله "لم تتحرك أي أليات تابعة للجيش السوري باتجاه الحدود الأردنية وما تم استهدافه من قبل السلاح الجوي الأردني لا يتبع للجيش السوري".

وقال الجيش الأردني في بيان إن الحادث وقع عندما حاولت عدة مركبات مموهة اجتياز الحدود الوعرة متجاهلة تحذيرات بالتوقف.

ويهيمن المعارضون المسلحون على مساحات كبيرة من الأراضي على حدود سوريا الجنوبية مع الأردن لكنهم يخوضون قتالا ضاريا في بعض الأحيان مع قوات الرئيس بشار الأسد في المنطقة.

ولم تكن هناك أي علامات تحدد هوية المركبتين وكثيرا ما يستخدم المهربون الذين ينشطون في المنطقة الحدودية مثل تلك الشاحنات.

وقال المومني إن الأردن يشعر بقلق متزايد إزاء التسلل من سوريا.

وشددت عمان السيطرة على الحدود الممتدة 370 كيلومترا لمحاولة منع إسلاميين أردنيين انضموا بالفعل إلى مقاتلي المعارضة السورية من العودة إلى الأردن.