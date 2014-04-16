البث الحي
منوعات

سلاح الجو الأردني يدمر مركبات حاولت العبور من سوريا

16/4/2014

قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم مجلس الوزراء الأردني اليوم إن طائرات حربية أردنية دمرت مركبات حاولت العبور من الحدود السورية مما يسلط الضوء على قلق عمَان من التسلل من أراض واقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية.

وذكر مصدر أمني أردني أن الهدف كان على ما يبدو مقاتلين معارضين سوريين في مركبات مدنية عليها أسلحة آلية كانوا يسعون للجوء للأردن هربا من القتال مع قوات حكومية في جنوب سوريا.

ونفت الوكالة العربية السورية للأنباء ضلوع مركبات للجيش السوري في الحادث، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تنشر اسمه قوله "لم تتحرك أي أليات تابعة للجيش السوري باتجاه الحدود الأردنية وما تم استهدافه من قبل السلاح الجوي الأردني لا يتبع للجيش السوري".

وقال الجيش الأردني في بيان إن الحادث وقع عندما حاولت عدة مركبات مموهة اجتياز الحدود الوعرة متجاهلة تحذيرات بالتوقف.

ويهيمن المعارضون المسلحون على مساحات كبيرة من الأراضي على حدود سوريا الجنوبية مع الأردن لكنهم يخوضون قتالا ضاريا في بعض الأحيان مع قوات الرئيس بشار الأسد في المنطقة.

ولم تكن هناك أي علامات تحدد هوية المركبتين وكثيرا ما يستخدم المهربون الذين ينشطون في المنطقة الحدودية مثل تلك الشاحنات.

وقال المومني إن الأردن يشعر بقلق متزايد إزاء التسلل من سوريا.

وشددت عمان السيطرة على الحدود الممتدة 370 كيلومترا لمحاولة منع إسلاميين أردنيين انضموا بالفعل إلى مقاتلي المعارضة السورية من العودة إلى الأردن.

 

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)