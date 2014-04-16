الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات بشأن كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين أجريتا محادثات وصفتها بالمثمرة بشأن كوريا الشمالية في إطار جهود دبلوماسية دولية مكثفة بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عن خطط لإجراء اختبار نووي من نوع جديد.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن جلين ديفيز الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية اجتمع مع نظيره الصيني وو داوي في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء، وأضاف البيان أن وو سيواصل المناقشات مع ديفيز ومسؤولين أمريكيين آخرين في واشنطن الجمعة.

وقالت الوزارة "الولايات المتحدة والصين متفقتان على الأهمية الجوهرية لتجريد كوريا الشمالية من قدرات التسلح النووي" مضيفة أن الاجتماعات تعقد في إطار سلسلة مناقشات على مستوى عال بين الولايات المتحدة والصين حول كيفية تحقيق ذلك بطريقة سلمية.

وتأتي المحادثات في أعقاب اجتماعات الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وهي دول بالإضافة إلى الصين وروسيا كانت تحاول التفاوض على اتفاق نووي مع كوريا الشمالية إلى أن أعلنت بيونغ يانغ انهيار ما عرف بالمحادثات السداسية الأطراف في 2008.

وفي إجابة على سؤال عن تفاصيل الشكل الجديد للاختبار النووي الذي هددت بإجرائه قالت كوريا الشمالية الجمعة الماضي "أن على العالم أن ينتظر ليرى".

ووجهت بيونغ يانغ هذا التهديد بعد أن دان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخين متوسطي المدى من نوع رودونج فوق البحر في 26 مارس/ آذار.

وكان ذلك أول إطلاق من كوريا الشمالية في أربع سنوات لصواريخ متوسطة المدى يمكنها إصابة اليابان وجاء في أعقاب سلسلة إطلاقات لصواريخ قصيرة المدى في الشهر الماضيين.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما كوريا الجنوبية واليابان ضمن جولة أسيوية الأسبوع القادم وستكون مسألة كوريا الشمالية في مقدمة الموضوعات في جدول الأعمال.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء من أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية ووصفت الوضع هناك بأنه "حساس وهش".