إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى

قال مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ "محمد حسين" الأربعاء أن ساحات المسجد الأقصى شهدت مواجهات عنيفة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأضاف المفتي في اتصال هاتفي مع رويترز "ضرب الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز والصوت مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المصلين عدد منهم تم إسعافه في عيادات المسجد الأقصى.

وقال مصور لرويترز أن مواجهات جرت بين المواطنين وقوات الأمن الإسرائيلية عند البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

في الوقت ذاته ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن نحو ألف جندي إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى وقدرت عدد المصابين من المصلين بخمسة وعشرين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ووصفت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيان لها "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عبر بابي المغاربة والسلسلة والإنتشار بشكل كبير و استفزازي يعد تطور خطير تجاه حرمة المسجد المبارك أولاً والمقدسات الإسلامية والمسيحية ثانيا".

هذا ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي حول أسباب اقتحام قوات الأمن التابعة له للمسجد.