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آلاف يفرون من الاشتباكات في أفريقيا الوسطى بعد انسحاب تشاد

16/4/2014

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن آلاف الأشخاص فروا من اشتباكات بين قوات تشادية ترافق قافلة لمدنيين مسلمين وميليشيا محلية في جمهورية أفريقيا الوسطى في الوقت الذي أتمت فيه تشاد سحب جنودها من جارتها التي يمزقها العنف.

وكانت قوات تشادية ترافق آخر 540 ساكنا مسلما في بلدة بوسانجوا بشمال غرب البلاد إلى جوري في تشاد عندما هاجمت ميليشيا القافلة أثناء مرورها عبر بوجيلا على بعد نحو 310 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة بانغي، ورد الجنود التشاديون على الهجوم. ونقل ثلاثة مصابين في وقت لاحق إلى منشآت تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في بوجيلا وباوا.

وقال ستيفانو أرجنزيانو رئيس بعثة أطباء بلا حدود في بيان "رأينا أغلب السكان يفرون في ذعر إلى الأدغال" مشيرا إلى أن نحو سبعة آلاف شخص نزحوا في الاشتباكات. وأضاف " نشعر بالقلق من أن تكون المعركة بالسلاح أسفرت عن وقوع المزيد من الإصابات، في الوقت الحالي لا يمكننا دخول المنطقة للتأكد من ذلك ونقل المصابين".

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق الشهر الحالي إنها تحاول بشكل عاجل إجلاء 19 ألف مسلم من بانغي وأجزاء أخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى إذ تحاصرهم ميليشيا مسيحية مما يهدد حياتهم.

وقد وافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على تشكيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها حوالي 12 ألف فرد في محاولة لإنهاء العنف في أفريقيا الوسطى وستبدأ القوة مهامها في 15 سبتمبر/ أيلول بعد أن تتسلم المهمة من بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وغرقت أفريقيا الوسطى في فوضى منذ أن سيطر متمردو سيليكا الذين يغلب عليهم المسلمون على السلطة قبل عام، وأثارت انتهاكات ارتكبها متمردو سيليكا في حق المسيحيين الذين يمثلون أغلبية سكان البلاد هجمات انتقامية مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المدنيين بينهم مسلمون.

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