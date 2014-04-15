مسلحون من "بوكو حرام" يختطفون عشرات الطالبات من مدرسة ثانوية

اختطف مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتشددة، الثلاثاء، عشرات الطالبات من داخل مدرسة ثانوية ببلدة "شيوك" بولاية "بورنو" شمال شرق نيجيريا.

ورغم أن السلطات النيجيرية لم تصدر بيانات رسمية عن الحادث، إلا أن شهود عيان ومسئولا في وزارة التربية والتعليم في الولاية " التي تعتبر المعقل الرئيسى للجماعة ".

قالوا إن "المسلحين اقتحموا المدرسة في عدد كبير من السيارات والدراجات البخارية ثم قاموا بإشعال النيران في مناطق مجاورة للمدرسة بعد أن اعتدوا على جنود يحرسون المدرسة".

وقد اعتاد مسلحو بوكو حرام خلال الأعوام الماضية الاعتداء على المدارس والطلاب وقاموا بإحراق العديد من المدراس وقتلوا وأصابوا مئات الطلاب.

و"بوكو حرام" تعنى بلغة "الهوسا" المنتشرة بشمال نيجيريا المسلم "التعليم الغربي حرام" ,وهي جماعة مسلحة تدعي العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في ولايات نيجيريا المسلمة.. وسميت هذه الجماعة ب"طالبان نيجيريا" وأيضا "أهل السنة والجماعة"، وهي مجموعة مؤلفة من طلبة تخلوا عن الدراسة وأقاموا قاعدة لهم في قرية "كاناما" بولاية "يوبي" شمال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر.