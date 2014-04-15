محكمة مصرية تمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات

قالت مصادر قضائية إن محكمة الأمور المستعجلة بمدينة الإسكندرية حكمت يوم الثلاثاء بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها.

وقال مصدر إن محاميا أقام الدعوى قائلا في صحيفتها "ثورة 30 يونيو (حزيران) كشفت الوجه الإرهابي… لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه."

وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة " إرهابية " في ديسمبر كانون الأول بعد هجوم استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية أسقط 16 قتيلا منهم 14 رجل شرطة.

وتقول الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 إن احتجاجاتها على عزل مرسي وحملة تتعرض لها منذ عزله سلمية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت في سبتمبر/ أيلول بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت للحظر أكثر من مرة في تاريخها.