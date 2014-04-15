البث الحي
منوعات

محكمة مصرية تمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات

15/4/2014

قالت مصادر قضائية إن محكمة الأمور المستعجلة بمدينة الإسكندرية حكمت يوم الثلاثاء بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها.

وقال مصدر إن محاميا أقام الدعوى قائلا في صحيفتها "ثورة 30 يونيو (حزيران) كشفت الوجه الإرهابي… لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه."

وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة " إرهابية " في ديسمبر كانون الأول بعد هجوم استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية أسقط 16 قتيلا منهم 14 رجل شرطة.

وتقول الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 إن احتجاجاتها على عزل مرسي وحملة تتعرض لها منذ عزله سلمية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت في سبتمبر/ أيلول بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت للحظر أكثر من مرة في تاريخها.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)