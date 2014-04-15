البث الحي
منوعات

بوتين يدعو إلى إدانة العملية العسكرية في شرق أوكرانيا

15/4/2014

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى إدانة العملية العسكرية التي تقوم بها سلطات كييف في جنوب شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن الكرملين، أن بوتين بحث هاتفياً مع أمين عام الأمم المتحدة تطور الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا والتي تفاقمت بحدة إثر العملية باستخدام القوة العسكرية التي بادرت سلطات كييف إلى شنها هناك.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو تنتظر من هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إدانة واضحة لأعمال سلطات كييف المنافية للدستور في جنوب شرق أوكرانيا.

وقد حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم من أن الحملة العسكرية التي بدأتها كييف شرق أوكرانيا قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية وزعزعة الاستقرار في هذه المناطق وربما في أوكرانيا بأسرها.

واعتبر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف أن السلطات الجديدة في كييف تعمل في الوقت الحالي على جرّ أوكرانيا إلى حرب أهلية.

وكان وزير الداخلية الأوكراني المُعيّن أرسين أفاكوف، أعلن الأحد بدء عملية أمنية واسعة شرق البلاد حيث سيطر متظاهرون مؤيدون لروسيا على مقرات حكومية.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)