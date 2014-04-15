بوتين يدعو إلى إدانة العملية العسكرية في شرق أوكرانيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى إدانة العملية العسكرية التي تقوم بها سلطات كييف في جنوب شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن الكرملين، أن بوتين بحث هاتفياً مع أمين عام الأمم المتحدة تطور الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا والتي تفاقمت بحدة إثر العملية باستخدام القوة العسكرية التي بادرت سلطات كييف إلى شنها هناك.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو تنتظر من هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إدانة واضحة لأعمال سلطات كييف المنافية للدستور في جنوب شرق أوكرانيا.

وقد حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم من أن الحملة العسكرية التي بدأتها كييف شرق أوكرانيا قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية وزعزعة الاستقرار في هذه المناطق وربما في أوكرانيا بأسرها.

واعتبر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف أن السلطات الجديدة في كييف تعمل في الوقت الحالي على جرّ أوكرانيا إلى حرب أهلية.

وكان وزير الداخلية الأوكراني المُعيّن أرسين أفاكوف، أعلن الأحد بدء عملية أمنية واسعة شرق البلاد حيث سيطر متظاهرون مؤيدون لروسيا على مقرات حكومية.