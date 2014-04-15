الفيصل: إعلان دمشق إجراء الانتخابات يقوض جهود السلام

رأى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن إعلان النظام السوري إجراء الانتخابات الرئاسية يعد تصعيدًا، وتقويضا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلميا على أساس اتفاق (جنيف1).

وقال الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامره، الذي يزور المملكة حاليا ،إن السعودية ترى في إعلان النظام السوري إجراء الانتخابات تصعيدًا من قبل النظام السوري ، وتقويضا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميا وعلى أساس اتفاق (جنيف1) الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها.

وقال الفيصل إن هذه التجاوزات المستمرة لنظام دمشق باتت تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حازم أمام استمرار تحديه للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وخصوصا في ظل التقرير الذي قدمته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرا لانتهاكات النظام التي ترقى إلى مستوى (الجرائم ضد الإنسانية).