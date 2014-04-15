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العاهل السعودي يعفي الأمير بندر من رئاسة الاستخبارات

15/4/2014

أفادت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء أن رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان أعفي من منصبه بموجب أمر ملكي بناء على طلبه.

وعين الأمير بندر الذي شغل في الماضي منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة في منصب رئيس جهاز الاستخبارات في يوليو تموز 2012 .

وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الانباء السعودية "يعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه بناء على طلبه "يكلف الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي بالقيام بعمل رئيس الاستخبارات العامة". 

ولم تقدم الوكالة مزيداً من التفاصيل وكان الإدريسي نائبا للأمير بندر وكان الأمير بندر في أجازة مرضية منذ مطلع العام وأفادت تقارير بأنه أجريت له عملية جراحية في الولايات المتحدة وأمضى فترة نقاهة في المغرب.

وكان الأمير بندر حذر في أكتوبر تشرين الأول الماضي من تحول كبير بعيداً عن سياسة واشنطن بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً بعدم قصف قوات الأسد بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق وزار أوباما الرياض أواخر مارس آذار الماضي.

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