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اختطاف سفير الأردن لدى ليبيا في العاصمة طرابلس

15/4/2014

أكد مصدر رسمي أردني خبر اختطاف السفير الأردني لدى ليبيا فواز العيطان صباح الثلاثاء بأحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس.

وقد أسفر الهجوم الذي تعرضت له السيارة التي كانت تقل السفير الأردني إلى إصابة سائقه بطلق ناري في قدمه نقل على إثره إلى المستشفى للعلاج.

من جانبه حمل رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الجهة الخاطفة مسؤولية سلامة العيطان، وقال إن حكومته ستتخذ كافة الإجراءات لضمان حمايته وإطلاق سراحه.

وكانت وزارة الخارجية الليبية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مسلحين مجهولين، اختطفوا، السفير الأردني في ليبيا في أحد أحياء العاصمة طرابلس.

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