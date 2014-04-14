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انقضاء المهلة المحددة للنشطاء المواليين لروسيا

14/4/2014

أكد النشطاء الموالون لروسيا والذين يحتلون مباني حكومية في شرق أوكرانيا اليوم الاثنين إنهم لا يبالوا بالمهلة التي حددتها لهم كييف لمغادرة المباني.

وقال "أليكسي تشولينكو" المتحدث باسم المتظاهرين في منطقة "لوهانسك" في حديث لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: "ليس لدى أحد استعداد للتنازل"، مضيفا أن أعداد المتظاهرين في تزايد.

وكان القائم بأعمال الرئيس الأوكراني "أولكسندر تورشينوف" حذر الأحد من شن القوات الأوكرانية لعملية عسكرية على الانفصاليين في حال عدم تخليهم عن أسلحتهم بحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وكانت الأزمة تفاقمت في مطلع الأسبوع الجاري عندما سيطر مسلحون يرتدون ملابس عسكرية على عدد من مراكز الشرطة والمباني الحكومية في عدد من المناطق الناطقة بالروسية شرقي أوكرانيا.

وتتهم الحكومة الأوكرانية والغرب روسيا بالتحريض على المظاهرات ومساعدة المتظاهرين بعملاء عسكريين. ومن جانبه، قال" أندري باروبي" الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، إنه جرى اعتقال عدد من أفراد جهاز المخابرات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

من ناحية أخرى، قال "تورشينوف" إنه لن يسمح لروسيا بتكرار نفس سيناريو القرم والذي أدى إلى ضم شبه الجزيرة إلى روسيا.

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