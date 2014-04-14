السيسي يتقدم بأوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة



تسلَّمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر اليوم الاثنين، أوراق ترشّح وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل أسبوع من غلق باب الترشح.

وأفاد التليفزيون المصري أن الحملة الانتخابية للسيسي قدَّمت إقرارات التأييد الشعبية الخاصة بالمرشح للانتخابات الرئاسية المشير عبد الفتاح السيسي.

وكانت مصادر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قالت إن 3 سيارات تابعة لحملة المشير عبدالفتاح السيسي وصلت إلى مقر اللجنة للاستعلام عن بعض المعلومات، وأنها تحمل التوكيلات المطلوبة للترشح، حيث شهد مقر اللجنة العليا للانتخابات إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أنه إلى أنه يتعيّن على الراغب في الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر المرتقب إجراؤها يومي 26 و27 من أيار/مايو المقبل داخل البلاد، أن يحصل على تأييد 25 ألف مواطن، على ألا يقل عدد المؤيدين عن ألف مؤيّد في 15 محافظة من المحافظات المصرية السبعة والعشرين.