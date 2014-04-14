الجيش السوري يسيطر على بلدة معلولا قرب الحدود مع لبنان

قال التلفزيون الرسمي السوري ومصادر عسكرية أن جنوداً سوريين يدعمهم مقاتلون في حزب الله اللبناني استعادوا السيطرة الاثنين على بلدة معلولا شمالي دمشق ليغلقوا بذلك جزء آخر في طريق إمداد مقاتلي المعارضة عبر جبل القلمون قرب لبنان.

وكان مقاتلون إسلاميون بعضهم من جبهة النصرة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة سيطروا على ربع البلدة المسيحية القديمة في ديسمبر كانون الأول واحتجزوا راهبات كرهائن وفي مارس آذار أطلق سراح الراهبات في اتفاق للمبادلة بوساطة قطرية ولبنانية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "أعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار إلى بلدة معلولا".

واستعادت القوات الحكومية السيطرة خلال الشهور القليلة الماضية على عدة مناطق وبلدات حدودية سيطر عليها مقاتلو المعارضة ونجحت في إغلاق طرق إمداد لمقاتلي المعارضة من لبنان وتأمين الطريق السريع الرئيسي المتجه شمالاً من دمشق باتجاه وسط سوريا وحمص والبحر المتوسط.

وقال مصدر عسكري على اتصال بمقاتلي الحكومة على الارض "إن معلولا الآن تخضع لسيطرتهم الكاملة بما في ذلك دير مار تقلا".

وتبعد معلولا مسافة خمسة كيلومترات عن الطريق الرئيسي بين دمشق وحمص, وتبادل مقاتلو المعارضة والقوات الحكومية السيطرة على البلدة أربع مرات على الأقل

وستساعد السيطرة على الطريق الرئيس السوري بشار الأسد في إحكام قبضته على وسط سوريا وستوفر ممراً آمنا لمئات الاطنان من المواد الكيماوية التي من المقرر أن تنقل الى خارج سوريا هذا العام ليتم تدميرها.