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الاتحاد الأوروبى يحذر من "مهزلة" انتخابية فى سوريا

14/4/2014

حذر الاتحاد الأوروبى الاثنين من "مهزلة ديمقراطية" ستشكلها الانتخابات المقررة هذا الصيف فى سوريا في حال لم تجر سوى في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى في بيان إن "أى انتخابات، سواء رئاسية أو غير ذلك، يجريها النظام فى خضم النزاع وفقط في المناطق التي تسيطر عليها السلطة فيما ملايين السوريين نازحون، ستكون مهزلة ديمقراطية ولن تتمتع بأى مصداقية وستقوض الجهود لإيجاد حل سلمى".

وموقف الاتحاد الأوروبى ينسجم مع موقف مجموعة أصدقاء سوريا وموفد الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذى كان أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا سيعني نهاية المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع.

كما ندد الاتحاد الأوروبى في بيانه "قرار النظام بقبول الدعم العسكري لمجموعات أجنبية مثل الجناح المسلح لحزب الله" اللبنانى

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