إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنح مبعوثها تأشيرة دخول

طالب نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية ماجد تخت رافانشي الاثنين، الأمم المتحدة بالتدخل لحل قضية رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للمندوب الايراني لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي.

وأكد رافانشي في حديثه مع وكالة أنباء “ارنا” الايرانية بشأن أحدث التطورات في قضية رفض أمريكا منح المبعوث الايراني تأشيرة دخول- أن طهران طالبت لجنة العلاقات مع البلد المضيف التابعة للأمم المتحدة بالنظر في القضية.

وأضاف رافنشي أن الخارجية الايرانية لا تعتزم تغيير مبعوثها المقترح للأمم المتحدة ويبنغي علي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل وحل هذه المشكلة.

يشار إلى أن البيت الأبيض رفض اصدار تأشيرة دخول لأبو طالبي.. متهما إياه بأنه على صلة بالاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في عام 1979.

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات مع البلد المضيف التابعة للأمم المتحدة تتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الدولة المضيفة ومجتمع الأمم المتحدة بما في ذلك تأشيرات الدخول والهجرة والاجراءات الجمركية والضرائب