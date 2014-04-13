لقاء فلسطيني – إسرائيلي لإنقاذ المفاوضات

التقى في القدس المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون في محاولة جديدة لإنقاذ مفاوضات السلام المتعثرة،. وحضر اللقاء صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين و تسيبي ليفني وزيرة العدل الإسرائيلية والمسؤولة عن ملف المفاوضات وإسحق مولخو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقد أعربت ليفني عن تفاؤلها حيال مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين وتمديد المهلة التي تنتهي في 29 أبريل الجاري مؤكدة بأن الجانبين متقاربان بما يكفي لحل خلافاتهما واستمرار المحادثات.

من جهة أخرى قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث : إن "الخيارات الفلسطينية مفتوحة ومتعددة، وإن العقوبات الإسرائيلية ضد شعبنا لن تثنينا عن مواصلة حراكنا السياسي للالتحاق بجميع المؤسسات والمنظمات الدولية".

وكان لقاء فلسطيني-إسرائيلي قد عقد الخميس الماضي برعاية المبعوث الأميركي مارتين انديك، وفور عودته إلى واشنطن قررت إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كرد على طلب الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية.

يذكر أن قيمة الضرائب التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينيةتبلغ نحو 111 مليون دولار شهريا.

وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفض إسرائيل الإفراج في 29 مارس عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة في ذلك تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 أبريل.

وأعربت واشنطن عن قلقها من القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل الأموال، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي في حديث للصحفيين "رأينا تلك التقارير الصحفية، ولكننا لم نطلع على أي إعلان رسمي من حكومة إسرائيل". وأضافت إن "أي تطور مماثل سيكون مؤسفا و نعتقد أن التحويل المنتظم لأموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كان مفيدا وهاما لصالح الاقتصاد الفلسطيني".

يذكر أن مفاوضات السلام المباشرة كانت استؤنفت في يوليو الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، إثر انتزاع واشنطن لاتفاق على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر ينتهي في 29 أبريل.وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1993.لكن إسرائيل أفرجت عن ثلاث دفعات من الأسرى بنما اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل.وهو ما رفضته السلطة الوطنية الفلسطينية وقررت على إثر ذلك التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.