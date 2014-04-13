خمسة أرغفة يوميا للفرد في مصر

قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده حددت 150 رغيفا في الشهر للمواطن من الخبز المدعوم وهو ما يعني خمسة أرغفة يوميا، مقابل 1.5 رغيف قبل بدء تنفيذ النظام الجديد للتوزيع اليومي للخبز، وفق منظومة جديدة ترمي إلى الحد من تهريب الدقيق المدعوم، يذكر أن مصر تخصص سنويا 22 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) لدعم الخبز.

ويبدأ تطبيق النظام الجديد لتوزيع الخبز في مدينة بورسعيد، ثم يشمل الأسبوع المقبل محافظات مدن القناة، على أن يعمم في باقي محافظات مصر قبل يوليو المقبل، ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من بين أكثر من 86 مليونا يعيشون بمصر من منظومة دعم المواد التموينية، حيث وزعت 18 مليون بطاقة تموينية. وسيتمكن غير الحاملين لبطاقات التموين من استخراج بطاقات مخصصة لشراء الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش (ما يعادل 0.0007 دولار) للرغيف.

وقال حنفي في بيان صحافي إن وزارته ستشتري "رغيف العيش من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33.7 قرشا (0.04 دولار) أما المخبز الذي يعمل بالغاز الطبيعي فسنشتري الرغيف بسعر 33.3 قرشا (0.04 دولار) وسيحصل صاحب المخبز فورا على قيمة مبيعاته في حسابه بالبنك بمجرد البيع. مؤكدا أن نظام التوزيع الجديد سيحقق لصاحب المخبز ربحا صافيا قيمته 37 دولارا في طن الدقيق، كما سيعاد النظر في هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر".

ويؤدي نظام دعم الخبز الحالي إلى تهريب الكثير من الدقيق المدعوم إلى السوق الموازية، ما يضخم فاتورة الدعم دون أن تصل الأموال إلى مستحقيها.