تونس تعيد للجزائر قطعة أثرية مسروقة

سلمت تونس جارتها الجزائر قطعة أثرية مسروقة ضبطت في منزل صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عقب الإطاحة به في ثورة شعبية قبل ثلاث سنوات. وخلال احتفال في متحف قرطاج سلم وزير الثقافة التونسي مراد الصقلي نظيرته الجزائرية خليدة التومي قناع "غورغون" المصنوع من الرخام الأبيض الذي سرق من الموقع الأثري هيبون بشرق الجزائر عام 1996 قبل أن يُعثر عليه في منزل صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع عام 2011.

وقالت التومي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التونسي " نسجل اليوم وقفة أخلاقية هامة لها رمزية معبرة عن حسن التعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين."

ووصفت سرقة التحفة الأثرية بأنه غدر في الظهر وقالت إن استعادتها يمثل"استرجاعا لجزء من الكيان الثقافي والتراثي للجزائر وجزء من هويتها."

من جهته قال وزير الثقافة التونسي "سعداء بإعادة قطعة أثرية لا تقدر بثمن للشعب الجزائري بعد إتمام الإجراءات القانونية.. ما للشعب الجزائري عاد للشعب نفسه." واعتبر الوزير أن إعادة القطعة الأثرية إنطلاقة جديدة للتعاون الثقافي بين البلدين.

ويعتبر قناع "غورغون" تحفة أثرية نادرة اكتشفها عالم الآثار الفرنسي شوبو بالموقع الأثري هيبون بعنابة، ويجسد صورة رأس رجل بشعر مجعد ومظهر مرعب ويزن 320 كيلوجراما.