تحذيرات أمريكية روسية متبادلة حول أوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا من أي عمل عسكري جديد في أوكرانيا بعد أن سيطر متظاهرون مسلحون على مبان حكومية في مدينة سلافيانسك في شرق أوكرانيا .

وصرحت لورا لوكاس ماجنوسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "أن بلادها تشعر بقلق بالغ من الحملة المنسقة التي تجري في شرق أوكرانيا من قبل انفصاليين موالين لروسيا والمدعومين فيما يبدو من روسيا التي تحرض على العنف والتخريب وتسعى لتقويض وزعزعة الدولة الأوكرانية".

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية الأحد أن بيانا لمجلس الأمن القومي الأمريكي أشار إلى أن واشنطن تدعو الرئيس بوتين وحكومته إلى "وقف كل المساعي التي تزعزع استقرار أوكرانيا ونحذر من أي تدخل عسكري جديد" ، وبدورها حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن أي تحرك عسكري من جانب السلطات الأوكرانية في شرق أوكرانيا سيقوض الجهود الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي للأزمة في البلاد ويهدد محادثات سلام مزمعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها " إن وزير الخارجية سيرغي لافروف وجه هذا التحذير أثناء مكالمة هاتفية مساء السبت مع نظيره الأميركي جون كيري الذي أبدى قلقه من دور روسيا في " إذكاء الاضطرابات في شرق أوكرانيا" ، وأشار "إلى أن أوكرانيا تظهر عجزها عن تحمل المسؤولية عن مصير البلاد"، وحذر من أن أي استخدام للقوة ضد المتحدثين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا سيقوض إمكانية التعاون، بما في ذلك المفاوضات الرباعية المقررة في جنيف في 17 أبريل بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.