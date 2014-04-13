انتقادات للقضاء العسكرى بتونس

انتقد مركز تونسى معنى بمتابعة شئون القضاء الأحكام المخففة والصادرة عن القضاء العسكرى بحق قيادات أمنية بارزة متهمة بقتل متظاهرين خلال أحداث الثورة.

وقال المرصد التونسى لاستقلال القضاء فى بيان له "إن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الإفلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق".

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد أصدرت أمس 12-4-2014 أحكاما بالسجن مدة ثلاث سنوات ضد رفيق الحاج قاسم وهو آخر وزير داخلية في حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، ومدير الأمن الرئاسى على السرياطى وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل خمسة قياديين.

وحسب ناشطين فإن هذه الأحكام المخففة ستمهد للإفراج عن المتهمين بعدما استوفوا العقوبة خلال مدة الإيقاف الأمر الذى ولد احتجاجات فى صفوف أهالى الضحايا ومحامى الدفاع.

وينظر القضاء العسكرى فى القضايا المرفوعة ضد مسؤولين أمنيين بشأن قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على في 2011.