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المقدونيون ينتخبون رئيسا جديدا للبلاد

13/4/2014

يدلي الناخبون في مقدونيا بأصواتهم  الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد الأحد في تصويت تخيم عليه انتخابات برلمانية مقررة في غضون أسبوعين في البلد الصغير الواقع في منطقة البلقان.

ويتنافس أربعة مرشحين على منصب الرئاسة الشرفي إلى حد كبير، وأبرز المرشحين هما الرئيس الحالي جورج ايفانوف الذي يسعى لفترة ولاية ثانية وستيفو بنداروفسكي مرشح المعارضة من يسار الوسط.

ويجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50 % من أصوات الناخبين المسجلين ليحقق فوزا من الجولة الأولى وهو ما لم يحدث في مقدونيا سوى مرة واحدة منذ استقلالها عام 1991.

وإذا لم تسفر الانتخابات عن فائز فإن جولة إعادة ستجرى بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في غضون أسبوعين بالتزامن مع انتخابات برلمانية مبكرة أعلنت بعد فشل الائتلاف الحاكم في الاتفاق على مرشح للرئاسة.

ومن المنتظر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وتعلن النتائج الأولية في وقت لاحق في المساء.

وبدأ الجمود في داخل الائتلاف الحاكم عندما عارض حزب الاتحاد الديمقراطي الألباني للتكامل اقتراحا لشريكه الكبير الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية بتأييد ايفانوف مجددا في انتخابات الرئاسة. ولإنهاء الجمود وافق الحزبان على الدعوة لانتخابات مبكرة يوم 26 أبريل/ نيسان بدلا من موعدها المقرر العام المقبل.

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