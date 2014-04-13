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إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

13/4/2014
 


أصيب 20 فلسطينيا صباح اليوم الأحد أثناء مواجهات  داخل باحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي ،وقد فرض الجيش الإسرائيلي حواجز مشددة من منع دخول الفلسطينيين الأقصى مع بدء فعاليات عيد الفصح اليهودي والذي يبدأ يوم غد الاثنين .

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في "إن أكثر من 50 جنديا اقتحموا المسجد الأقصى والقوا القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاه المرابطين كما حاصروا الشبان في المسجد القبلي وأغلقوا أبوابه بالسلاسل الحديدية".

وأوضح الكسواني أن قوات الاحتلال تمركزت على باب المغاربة منذ فجر اليوم ورصدت تحركات المرابطين ، وعلت أصوات العشرات من المرابطين بالتكبير رفضا للدعوات باقتحام الأقصى في "عيد الفصح العبري" .

وشددت شرطة الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى إجراءات التفتيش ولم تسمح للعديد من الشبان بالدخول إليه.

ويشهد المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة حملة اقتحامات واسعة من قبل الاحتلال والمستوطنين خاصة في موسم الأعياد اليهودية التي بدأ مع دخول شهر مارس/ابريل الحالي .

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