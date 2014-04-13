إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص بعد حريق مدمر وسط تشيلي



أجلت السلطات التشيلية حوالي ثلاثة آلاف شخص في مدينة فالباريسو بعد حريق غابات أودى بحياة شخصين على الأقل ودمر نحو 500 منزل، واندلع الحريق بالقرب من هذه المدينة الساحلية وامتد لحوالي 12 من أحياء هذا المرفأ الشهير في وسط تشيلي، متحولا بذلك إلى كارثة كبيرة.

من جهته قال قائد المنطقة ريكاردو برافو للصحف المحلية "إنها أسوأ كارثة في فالباريسو"، وأضاف "نخشى أن تمتد النيران إلى وسط المدينة".

في حين لم تعرف أسباب الحريق الذي أدى إلى توقف إمدادات مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة.

من جانبها تحاول فرق الإطفاء في المدينة بمساعدة فرق من بلدات قريبة ومن سانتياغو التي تقع على بعد 120 كلم، منع الحريق من الانتشار على مساحات أكبر، وقال رئيس بلدية مدينة فالباريسو إن النيران طالت 12 من أحياء المدينة على الأقل ودمرت 500 منزل الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء ثلاثة آلاف شخص على الأقل.