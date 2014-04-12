نجاة نائب رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال

صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي

أكدت مصادر أمنية عراقية نجاة نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك من محاولة اغتيال تعرض لها في العاصمة بغداد الجمعة، أسفرت عن مقتل أحد أفراد حراسته على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين.

وقالت مصادر الشرطة العراقية إن موكب المطلق، والذي كان يرافقه عضو البرلمان طلال الزوبعي، تعرض لإطلاق نار، من قبل إحدى المجموعات المسلحة، عند منطقة "أبو غريب"، غربي بغداد.

ورفض مسؤول في الشرطة تحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم، بينما اتهم أحد مساعدي المطلك قوة من الجيش العراقي بإطلاق النار على الموكب، وقال "تعرضنا لمحاولة اغتيال من قبل الجيش الذي أطلق النار علينا ورد الحراس بالمثل"، من دون أن يوضح السبب وراء ذلك.