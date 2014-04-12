لوبان تتهم الاتحاد الأوروبي بإعلان حرب باردة على روسيا

ذكرت وسائل إعلام روسية السبت أن مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا والتي تزور موسكو حاليا حملت الاتحاد الأوروبي مسؤولية إعلان "حرب باردة" جديدة على روسيا ستضر بجميع الأطراف.

ووصلت العلاقات بين أوروبا وروسيا إلى أدنى مستوى لها منذ عقود بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على عشرات من المسؤولين الروس البارزين.

لكن لوبان وعدد من الزعماء الأوروبيين من اليسار المتطرف واليمين القومي يعتقدون أن الخطأ يقع بالأساس على بروكسل التي سعت لإقامة علاقات أوثق مع أوكرانيا وهو تحرك تعارضه روسيا.

وقالت لوبان خلال اجتماع مع سيرغي ناريشكين رئيس مجلس النواب الروسي "أنا مندهشة من إعلان حرب باردة على روسيا من الاتحاد الأوروبي".

ونقلت وكالة أنترفاكس للأنباء عن لوبان قولها "لا يتماشى هذا مع طبيعة العلاقات التي كانت ودية دوما ولا مع المصالح الاقتصادية لبلادنا ولا لدول الاتحاد الأوروبي وتضر بالعلاقات في المستقبل".

وجاءت تصريحاتها مشابهة لتصريحات أدلى بها زعيم اليمين النمساوي المتطرف هاينز كريستيان شتراخه الذي انحاز علنا لبوتين وأدان العقوبات الأوروبية بوصفها مهزلة، وقال كذلك السياسي الهولندي خيرت فيلدرز "إن الاتحاد الأوروبي كان هو من بادر بالخطأ".

وقد تتحول الطريقة التي عالج بها الاتحاد الأوروبي أزمة أوكرانيا إلى قضية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المقرر أن تجرى في مايو/ أيار وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أحزاب اليمين القومية ستحقق نتائج جيدة في الانتخابات. وتظهر الاستطلاعات الفرنسية أن حزب الجبهة الوطنية يتصدر الأحزاب الفرنسية المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي سياق آخر استولى 15 مسلحا على الأقل على مقر للشرطة في مدينة سلافيانسك في شرق أوكرانيا السبت في استمرار لهجمات تستهدف السيطرة على مبان عامة من جانب مسلحين موالين لروسيا يطالبون بالحكم الذاتي.

واحتل المسلحون مباني حكومية في مدينتين أخريين ناطقتين بالروسية هما دونيتسك ولوهانسك منذ مطلع الأسبوع الماضي فيما تصفه القيادة في كييف بجزء من خطة روسية لتقسيم أوكرانيا.

ويطالب المسلحون الذين استولوا علي مقر الحكومة المحلية في دونيتسك ومبنى لأمن الدولة في لوهانسك بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة.

وقالت الحكومة الأوكرانية إن عمليات الاستيلاء قد تكون جزءا من خطة مماثلة لما حدث عند ضم روسيا للقرم أي الاستيلاء على مبان حكومية ومنشات عسكرية ويلي ذلك استفتاء من أجل الاستقلال

وقد انقضت الجمعة المهلة التي منحتها السلطات في كييف للمحتجين لإنهاء احتلال المباني لكن لم تبد الشرطة الأوكرانية أي بادرة للتحرك لإخراجهم بالقوة.