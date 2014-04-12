البث الحي
منوعات

فابيوس في زيارة تاريخية إلى كوبا

12/4/2014

يصل وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس السبت إلى كوبا في زيارة قصيرة لكن تاريخية حيث ستكون أول زيارة من مسؤول فرنسي رفيع للبلاد منذ 30 عاما ومؤشرا على تسارع وتيرة تحسن العلاقات بين الأتحاد الأوروبي وهافانا.

ومن المقرر أن يتناول فابيوس غداء عمل مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز قبل أن يجتمع مع الكردينال خايمي اورتيجا ثم مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين. وكان رودريجيز قد اجتمع مع فابيوس في باريس الشهر الماضي.

وقال دبلوماسي فرنسي "نتوقع منه أن يناقش بدء حوار سياسي يشمل حقوق الإنسان وفرص العمل التي تتوفر من خلال الاصلاحات الاقتصادية  في الجزيرة." لكنه أضاف أنه لن يجري توقيع اتفاقات خلال الزيارة.

ومنذ تولى فابيوس منصبه في 2012 وهو يسعى لتحويل جزء من مساعي فرنسا الدبلوماسية باتجاه الفوز بتعاقدات في الأسواق التي لا تتواجد فيها الشركات الفرنسية عادة بقوة في الوقت الذي تسعى فيه باريس للعثور على فرص للنمو بالخارج.

وتتطلع فرنسا لتوسيع نطاق علاقاتها التجارية مع أمريكا اللاتينية، وتعتبر كوبا لاعباً مهماً في المنطقة لكونها استضافت قمة إقليمية في وقت سابق هذا العام ومع تزايد الوجود البرازيلي والمكسيكي هناك.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

اعتقال العقل المدبر لفضيحة أطاحت بحكومة نمساوية يمينية

زعيم اليمين النمساوي هاينتس-كريستيان شتراخه (رويترز)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)