رياك مشار يهدد بقتال قوات "الإيجاد"

أبلغ قيادي بارز مقرب من نائب رئيس جنوب السودان المقال رياك مشار، الذي يقود متمردين ضد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، السبت أن عاصمة ولاية الوحدة سقطت في يد قوات مشار. وأنهم أحكموا سيطرتهم على مدينة "بانتيو" عاصمة ولاية الوحدة، الغنية بالنفط.

وفى السياق ذاته، أعلن رياك مشار أن أي نشر لقوات دول "الإيجاد" يعتبر إعلان حرب جديدة ، وحذر بأن وصول قوات الإيجاد سيقاوم من قبل مجموعته ، مشيرا إلى أنه ليس لديه اعتراض على نشر مراقبين ، ولكن نشر قوات لتأمين حقول النفط بالجنوب يعنى تدخلا عسكريا أجنبيا في الصراع الدائر بجنوب السودان.

وكشف المتحدث باسم المعارضة جيمس قديت ، أن المعارضة بجنوب السودان تناقش إمكانية إقامة "حكومة وطنية"، في المناطق التي تخضع لسيطرتها الكاملة وأن المشاورات لا تزال جارية من أجل الاتفاق على نوع من الهيكل.

ومن ناحية أخرى ، قام قائد القوات الميدانية في الجيش الأوغندي اللواء ديفيد موهوزي ، بزيارة تفقدية لقوات بلاده بجنوب السودان قام فيها بجولة على مدينة "جوبا" وقوات أوغندية أخرى متجهة إلى مدينة بور.

وتأتى الزيارة عقب لقاء رئيس جنوب السودان سلفاكير بنظيره الأوغندي يورى موسيفيني الثلاثاء الماضي في (عنتيبي) ، وقال قائد القوات الأوغندية أن بلاده لن تترك جنوب السودان دون ترتيب أمنى مسبق ، يضمن استقرار الأوضاع في البلاد.

وأضاف القائد الأوغندي ، أن جوبا بحاجة إليهم وأن أي انسحاب يمكن أن يغرق البلاد في دوامة الفوضى ويعرقل محادثات السلام الجارية في (أديس أبابا).