جعجع: لست مرشح قوى "14 آذار" حتى الآن

قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية "لست مرشح قوى 14 آذار حتى الآن، ولكن آمل في أن تجتمع هذه القوى لمناقشة ترشيحي وتبنيه"، مشيرا إلى أنه رئيس حزب سياسي يملك برنامجا سياسيا، وككل حزب يسعى إلى إيصال هذا المشروع إلى السلطة وتحقيقه.

وأضاف جعجع خلال لقاء مع إذاعة عربية وزعه مكتبه الإعلامي "أن سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل لم يصرح علنا حتى الآن أنه يؤيد ترشيحي لرئاسة الجمهورية، مع العلم أنه قال مرة أن مرشحه للرئاسة هو سمير جعجع.. وبالتالي فأنا أنتظر دعمه إلى جانب دعم كل قوى "14 آذار" باعتبار أن الحريري يشكل قوة سياسية مهمة في لبنان، وهو صاحب وزن وثقل برلماني وشعبي".

وأكد جعجع أنه يحق لكل الحلفاء في قوى "14 آذار" الترشح للرئاسة موضحا أن القوات اللبنانية هي أكبر حزب مسيحي داخل "14 آذار" ولديه برنامج انتخابي واضح، مشيرا إلى أنه سبق وتم مناقشة ترشحه مع الحلفاء مؤكدا أن لديه أسباب عدة تجعله يعتقد بأنه سينال دعم الحلفاء في "14 آذار".

وبشأن ما إذا كان يحظى بدعم عربي ودولي، قال جعجع : "نحن كقوى "14 آذار" وبالأخص حزب القوات اللبنانية لدينا علاقات عميقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ومصر، وكذلك مع الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأوروبية كافة، ولا أعتقد أن إحدى هذه البلدان لديها فيتو على ترشحي، فنحن دائما في تواصل ومناقشة وحوار مع هذه الدول لأننا نريد قيام دولة قادرة وفاعلة في لبنان مع جيش قوي".

وشدد جعجع على عدم وجود أية مشكلة مع أي حزب سياسي في لبنان، ومن بينهم حزب الله، غير أنه أكد على أن الدولة لا يمكن أن تقوم في لبنان في ظل وجود دويلة إلى جانبها تملك تنظيما عسكريا مسلحا مع نظام أمنى خاص بها، وجدد سمير جعجع الدعوة إلى وجوب وضع القرار الاستراتيجي الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية وحدها دون سواها.

وبشأن الأزمة السورية، أكد جعجع أنه لا توجد حاليا علاقة مع سوريا، لأنه لم تعد توجد سلطة أو نظام في دمشق مشيرا إلى أنه يتم دعم الشعب السوري في ثورته، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل للأزمة قريبا، وأن تتألف حكومة جديدة تمثل فعليا طموحات وآمال الشعب السوري.