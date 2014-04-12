تكثيف البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

نقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن مصادر قولها السبت إن المحققين في حادث اختفاء الطائرة يشتبهون في أن مساعد الطيار حاول إجراء اتصال من هاتفه الخلوي بعد انحراف الطائرة عن مسارها المحدد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في فريق التحقيق لم تكشف عنها أن أحد أبراج الهواتف الخلوية التقط محاولة مساعد الطيار فاروق عبد الحميد عندما كانت الطائرة على مسافة نحو 200 ميل بحري شمال غربي الساحل الغربي لولاية بينانج الماليزية.

هذا واستؤنفت السبت عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة بعد خمسة أسابيع من اختفائها من على شبكات الرادار وذلك وسط مخاوف من أن البطاريات التي تساعد على ارسال اشارات من الصندوق الأسود للطائرة باتت على وشك النفاد.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت إن الإشارات التي التقطت خلال جهود البحث في منطقة نائية بجنوب المحيط الهندي والتي يعتقد انها ذبذبات صادرة من الصندوقين الأسودين للطائرة " بدأت تذوي بسرعة ".

وقال في مؤتمر صحفي في بكين " في الوقت الذي نحتفظ فيه بدرجة عالية من الثقة بأن الذبذبات التي رصدناها صادرة من الصندوق الاسود لطائرة الخطوط الجوية الماليزية اماتش 370 فما من أحد يمكن ان يستهين بالصعوبات التي لاتزال تنتظرنا" .

وكانت الطائرة قد اختفت في الثامن من مارس بعد وقت قصير من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين وعلى متنها 227 راكبا وطاقماً مكوناً من 12 شخصا مما استلزم القيام بجهود بحث دولية تتركز الان على المحيط الهندي.

ويقول المسؤولون عن عمليات البحث انهم على يقين من أنهم يعرفون الموقع التقريبي للصندوق الاسود على الرغم من انهم يصرون على ان أحدث اشارات التقطتها المسؤولون عن البحث يوم الخميس الماضي لم تكن صادرة من الطائرة المفقودة.