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تأجيل محاكمة مرسي في "أحداث الاتحادية"

12/4/2014

أجلت محكمة جنايات القاهرة السبت جلسة استئناف الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين فيما عرف باسم "أحداث الاتحادية" ليوم غد الأحد، وذلك للاستماع لشهادة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.

وقال شاهد عيان إن المحكمة ستستمع غدا أيضا لأقوال العقيد سيف الدين زغلول مأمور قسم شرطة مصر الجديدة. وأضاف الشاهد أن المحكمة استمعت اليوم السبت إلى أقوال الشهود من السادس وحتى التاسع وهم من العاملين بقيادة الحرس الرئاسي.

وقررت المحكمة الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم.

وكان عشرة أشخاص قد قتلوا في تلك المواجهات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي وقعت في الخامس من ديسمبر عام  201، من بينهم صحفي وثمانية من جماعة الإخوان.

من جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 أبريل/نيسان الجاري لاستئناف محاكمة مرسى فى قضية اقتحام السجون و16 أبريل/نيسان فى قضية التخابر مع جهات خارجية.

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