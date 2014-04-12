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الحبس عاماً لأبوإسماعيل بتهمة إهانة القضاء

12/4/2014

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت السبت بحبس القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لمدة سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء أثناء محاكمته بتهمة التزوير. وأضافت المصادر للصحافة أن محكمة جنايات القاهرة قررت أيضا حجز قضية التزوير وهي القضية الرئيسية التي يحاكم فيها لجلسة 16 أبريل نيسان للنطق بالحكم.

واستبعد أبو إسماعيل وهو محامي أيضا من الترشح لانتخابات الرئاسة السابقة التي جرت في 2012 بعد بلاغات عن حصول والدته الراحلة على الجنسية الأمريكية.

وكتب أبو إسماعيل في اقرار قدمه للجنة المشرفة على الانتخابات آنذاك أن والدته لا تحمل أي جنسية أخرى لكن اللجنة قالت إنها حصلت على أدلة تثبت عكس ذلك. وينص القانون المصري على ألا يحمل المرشح للرئاسة ووالديه أي جنسية أخرى.

و أضاف المصدر قضائي إن أبو اسماعيل قاطع في جلسة السبت محامية انتدبتها المحكمة للدفاع عنه بعد انسحاب محامي الدفاع أكثر من مرة. وعندما طالبه القاضي بالتزام الصمت قال أبو اسماعيل "سأكرر ما قلته للمحكمة من قبل.. أنني أشعر بأنني لست أمام محكمة".

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