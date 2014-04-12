إيران لا تعتزم استبدال سفيرها الأممي رغم الرفض الأميركي

حميد أبو طالبي

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت، أن بلاده لا تعتزم استبدال السفير الذي عينته لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي الذي رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول بحجة دوره المفترض في أزمة الرهائن الدبلوماسيين الأميركيين في سفارة واشنطن بطهران عام 1979.

وقال علي عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني لوكالة مهر للأنباء "لا نفكر في بديل آخر" يأتي ذلك ردا على رفض البيت الأبيض الأميركي الجمعة منح "تأشيرة دخول إلى أبو طالبي" بسبب دوره في أزمة الرهائن، وهو ما اعتبرته طهران بأنه "قرار مؤسف".

في حين أكد أبو طالبي -وهو سفير سابق لبلاده بـالاتحاد الأوروبي وأستراليا وإيطاليا- أنه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، مشيرا إلى أنه عمل فقط مترجما لحظة الإفراج عن 13 شخصا، بينما بقي 52 شخصا آخر داخل السفارة طوال 444 يوما.

وأشاد السيناتور الديموقراطي تشارلز شامر بقرار البيت الأبيض، وقال في بيان إن هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل أيضا لضحايا الإرهاب من الأميركيين". وأضاف "على إيران أن تكف عن هذه الألاعيب الصغيرة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة أن واشنطن لن تصدر تأشيرة دخول للسفير الإيراني الأممي الجديد أبو طالبي بحجة دوره المفترض في أزمة الرهائن الأميركيين.