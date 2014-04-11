لافروف : لا نية لدينة بضم أقاليم الجنوب الأوكراني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ليس لديها أي خطط لضم أقاليم جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف لافروف أنه " لا يمكن أن يكون لدينا مثل هذه الرغبة لأنها تتناقض مع مصالح روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن موسكو لم تتحدث عن ضرورة نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا ولن تطرح قرارا بهذا الصدد في مجلس الأمن.

ونوه وزير الخارجية الروسي إلى أهمية دخول السلطات الأوكرانية الحالية في حوار مع الشعب، مؤكدا أهمية وحدة أوكرانيا ضمن حدودها الحالية.

ونفى لافروف أنباء تحدثت عن وجود عملاء روس وعسكريين في أقاليم جنوب شرق أوكرانيا. واعتبر أن تصرفات السلطات الأوكرانية هي من أثارت الأحداث في جنوب شرق البلاد.